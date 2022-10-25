В Петербурге задержан угонщик «каршеринга»

Вечером минувшего воскресенья около 19 часов 10 минут возле дома 6 по улице Белинского, в Центральном районе Петербурга сотрудниками полиции был остановлен каршеринговый автомобиль «Фольксваген Поло», под управлением 26-летнего мужчины, который управлял им под чужим аккаунтом.

После поступления заявления от каршеринговой компании полиция возбудила в отношении водителя уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).