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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан угонщик «каршеринга»

В Петербурге задержан угонщик «каршеринга»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудниками полиции задержан угонщик «каршеринга»

Вечером минувшего воскресенья около 19 часов 10 минут возле дома 6 по улице Белинского, в Центральном районе Петербурга сотрудниками полиции был остановлен каршеринговый автомобиль «Фольксваген Поло», под управлением 26-летнего мужчины, который управлял им под чужим аккаунтом.

После поступления заявления от каршеринговой компании полиция возбудила в отношении водителя уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район угон автомобиль каршеринг
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