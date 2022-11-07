В Петербурге задержали пьяного мужчину, который неправомерно завладел каршеринговым автомобилем

Вчера ночью около 01 часа 45 минут возле дома 17 по Серебристому бульвару нарядом ГИБДД был остановлен автомобиль «Киа Рио», принадлежащий каршеринговой компании, под управлением 34-летнего мужчины, имеющего признаки алкогольного опьянения, но не имеющего права управления данным автомобилем.

Водителя доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

После поступления от представителя каршеринговой компании заявления в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).