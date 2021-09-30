В Петербурге молодая девушка погибла при падении из окна на 21-м этаже

Накануне вечером, около 23 часов в экстренные службы Васлеостровского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 4 по Новосмоленской набережной о падении человека из окна.

Прибывшим на месте происшествия нарядом полиции был обнаружен труп 23-летней уроженки Оренбургской области, которая выпала из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже указанного дома.

Полицейские опросили 30-летнего сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что накануне вечером с девушкой отмечали годовщину совместной жизни, распивали спиртные напитки, после чего легли спать. А в три часа ночи в квартиру позвонили сотрудники полиции, от которых мужчина узнал о гибели своей девушки.

Погибшая ранее мыслей о самоубийстве не высказывала, предсмертных записок не обнаружено.