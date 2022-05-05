В Колпино задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей жены

В минувший понедельник к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 43-летний мужчина с заявлением о том, что 22 февраля 2022 года около 23 часов после ссоры ушла из своей квартиры дома 34 по бульвару Трудящихся и не вернулась его 41-летняя супруга.

Вчера следственными органами по факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Вчера вечером около 18 часов 30 минут возле дома 3 по Троицкому проспекту в Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужа пропавшей женщины по подозрению в ее убийстве.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 5 мая 2022 года в 02.13 в д. Старое Колено Гатчинского района Ленобласти в лесополосе среди деревьев обнаружены останки погибшей.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются обстоятельства и мотив убийства.