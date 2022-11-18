В Петербурге мужчина, находящийся в межгосударственном розыске

Вчера сотрудниками полиции возле дома 33 по Вознесенскому проспекту задержан 54-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в межгосударственном розыске, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 168, п. «в» ч. 2 ст. 210 УК своего государства, что соответствует ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что мужчина, находясь в должности начальника курса Академии вооружённых сил на территории своей страны в период с января по апрель 2012 года путём вымогательства неоднократно получал взятки в различных суммах.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – заключение под стражу, решается вопрос о передаче его инициатору розыска.