В Ленобласти задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 7 по Усадебному проезду коттеджного поселка Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области задержан находящийся в федеральном розыске 47-летний житель Пермского края, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. «в, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 13.05.2021 находясь в квартире дома 107 по ул. Школьной в г. Инза, мужчина причинил своей матери телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Задержанный передан инициатору розыска - УУР УМВД России по Ульяновской области.