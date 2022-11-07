В Петербурге задержали злоумышленника, который напал на продавца магазина

Накануне ночью поступило сообщение от диспетчера экстренной службы скорой помощи о том, что возле дома 24 по проспекту Стачек у мужчины ножевое ранение в спину.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 03 часов 00 минут в магазине по указанному адресу неизвестный злоумышленник под угрозой ножа пытался завладеть деньгами из кассы, при этом нанёс резаную рану 19-летнему продавцу-кассиру.

По "горячим следам" на улице Турбинной по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали на основании статье 91 УПК РФ.