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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «по горячим следам» задержан мужчина по подозрению в разбойных нападениях на магазины

В Ленобласти «по горячим следам» задержан мужчина по подозрению в разбойных нападениях на магазины

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Призерского района «по горячим следам» задержан мужчина по подозрению в разбойных нападениях на магазины

Вчера ранним утром около 05 часов 17 минут к полицейским Приозерского района Ленобласти поступило сообщение от 18-летней сотрудницы магазина о том, что неизвестный преступник, войдя в помещение магазина, расположенного по адресу: город Приозерск, улица Гоголя, дом 9А, нанес ножевое ранение 28-летнему сотруднику магазина, похитил бутылку вина и с места происшествия скрылся.

Потерпевший в состоянии средней тяжести госпитализирован в медицинское учреждение

В этот же день в полицию поступило аналогичное сообщение от 48-летнего продавца другого магазина, расположенного по адресу город Приозерск, Ленинградскому шоссе, дом 45 о том, что в помещение магазина вошел неизвестный преступник, который, угрожая молотком, открыто похитил денежные средства в размере 5 300 рублей, находившиеся в кассовом аппарате, бутылку вина, сигареты и с места происшествия скрылся.

Сотрудниками полиции «по горячим следам» возле дома 31 по улице Суворова по подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий ране судимый 35-летний мужчина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район разбойное нападение
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