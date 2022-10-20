Полицейские задержали лже-целителя обманувшего пенсионерку

28 сентября к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 63-летняя женщина, проживающая на Лиговском проспекте 63 и рассказала о том, что стала жертвой лже-целителя. Малознакомый мужчина, представившись целителем, под видом проведения экстрасенсорного обряда, завладел принадлежавшими заявительнице ювелирными изделиями на сумму 347 330 руб.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера сотрудниками уголовного розыска в городе Сосновый Бор, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 54-летний мужчина.

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного. В случае, если кто-нибудь пострадал от действий данного гражданина, просим позвонить по телефону: 8-921-888-44-99