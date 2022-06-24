В Центральном районе задержали мошенника, обманувшего пенсионера

Вечером 17 июня 2022 около 17 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 75-летнего пенсионера о том, что он стал жертвой афериста.

Установлено, что на мобильный телефон потерпевшего позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что его дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие. Поэтому для решения ситуации о непривлечении ее к уголовной ответственности и положительного решения вопроса нужны денежные средства. Позднее в подъезд дома заявителя пришел неизвестный мужчина, которому пенсионер передал 490 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Центрального района по подозрению в совершении данного преступления по месту жительства в поселке Щеглово Всеволожского района был задержан 31-летний ранее судимый гражданин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Также установлены факты противоправных действий задержанного на территории Фрунзенского, Красносельского и Выборгского районах города Санкт-Петербурга.