В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку

Вчера днем около 14 часов 00 минут 26-летний безработный житель Купчино, управляя автомашиной Renault Arkana возле дома 34 по улице Олеко Дундича сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Школьницу отвезли в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, открытым переломом правой голени, в состоянии средней степени тяжести.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель иномарки в 2022 году 17 раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения. В том числе 13 раз за превышение скорости, а также за проезд на красный свет, управление транспортным средством без техосмотра, отсутствие страховки и неправильную парковку.