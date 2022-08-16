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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку

В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Молодой лихач на арендованной иномарке сбил ребенка в Купчино.

Вчера днем около 14 часов 00 минут 26-летний безработный житель Купчино, управляя автомашиной Renault Arkana возле дома 34 по улице Олеко Дундича сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Школьницу отвезли в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, открытым переломом правой голени, в состоянии средней степени тяжести.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель иномарки в 2022 году 17 раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения. В том числе 13 раз за превышение скорости, а также за проезд на красный свет, управление транспортным средством без техосмотра, отсутствие страховки и неправильную парковку.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район ДТП пострадавший пешеход дети
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