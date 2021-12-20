В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку

Накануне вечером, около 17 часов возле дома 32/1 по проспекту Сизова, в Приморском районе Петербурга автомашина Hyundai Creta под управлением 59-летнего жителя Кронштадта сбила 13-летнюю школьницу. Автомобиль двигался от проспекта Королева по проспекту Сизова в сторону Парашютной улицы. Школьница переходила улицу на красный свет, без сопровождения взрослых.

Девочку с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом лобной кости, в тяжелом состоянии увезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель в 2021 году за нарушение ПДД привлекался к ответственности 4 раза за превышение скорости.