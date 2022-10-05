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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге возле армянской церкви задержали мужчину с карабином, травматикой и ножами

В Петербурге возле армянской церкви задержали мужчину с карабином, травматикой и ножами

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Опубликовал: Anton78
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В отдел полиции доставлен нетрезвый гражданин с охотничьим оружием

Вчера около 15 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что на Невском проспекте 46, у Армянской апостольской церкви святой Екатерины находится мужчина с признаками алкогольного опьянения, у которого при себе предмет похожий на оружие.

Мужчина был доставлен в отдел полиции. Задержанным оказался 47-летний житель поселка Вырица, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе досмотра у него изъято: охотничий карабин, травматический пистолет и нож.

В настоящее время полицией устанавливается правомерность владения указанным арсеналом, выясняются мотивы и обстоятельства инцидента.

Источник: ГУ МВД
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