В Ленобласти полицейские приминили табельное оружие догоняя автомобиль «ВАЗ»

Вчера ночью около 01 часа 20 минут возле дома №9 в деревне Вайя в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники ДПС с целью проверки попытались остановить автомобиль «ВАЗ-21114». Водитель не выполнил требования об остановке и, увеличив скорость, пытался скрыться.

Через несколько минут погони возле дома №147 по Киевскому шоссе сотрудники полиции применили табельное оружие. После этого возле дома №455 в СНТ «Дони» автомобиль «ВАЗ» остановился, однако водитель пытался скрыться бегством, но был задержан.

Водителем оказался 28-ми летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, не имеющий права управления транспортными средствами.

В результате применения оружия пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы по: части 1 статьи 12.15, части 2 статьи 12.16, части 2 статьи 12.25, части 4 статьи 12.15, части 1 статьи 12.7, статье 19.3, статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.