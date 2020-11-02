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Питерец.ру » Происшествия » В Песочном пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья

В Песочном пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья

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Опубликовал: Fedorov
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ГУ МВД
Житель Курортного района Петербурга стал фигурантом уголовного дела о хулиганской стрельбе

Вечером минувшей субботы около 17.30 участковый уполномоченный полиции при проведении профилактического обхода в 16-м квартале поселка Песочный услышал звуки, похожие на выстрелы.

Незамедлительно отреагировав на звуки стрельбы, сотрудник полиции прибыл к возможному месту происшествия, к дому 244. У дома полицейский увидел  мужчину, в руках у которого находилось ружье, а на земле лежали отстреленные гильзы. При этом стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.  В результате инцидента никто не пострадал. Полицейский сразу же задержал агрессора и доставил в отдел полиции. Им оказался 45-летний местный житель, нигде не работающий. При этом у мужчины имеется разрешение на травматический пистолет и 2 ружья. Оружие изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район стрельба хулиганство
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