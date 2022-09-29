В Приморском районе 9-летняя девочка выпала с балкона на 18-ом этаже

Вчера днем около 14 часов 40 минут во дворе дома на Парашютной улице был обнаружен труп девочки с признаками падения с высоты. Она упала с общего балкона на 18-ом этаже.

9-летняя девочка проживала в отдельной благоустроенной квартире с матерью, 46-летней учительницей математики той же школы. Переехала с матерью из города Магнитогорск для лечения в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, так как имела инвалидность (порок сердца).

Ссор в семье не было, по месту учебы несовершеннолетняя характеризуется как добросовестный, позитивный ребенок с хорошей успеваемостью. Семья на учете не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).