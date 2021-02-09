Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга

Накануне ночью около 02 часов к полицейским поступило сообщение о происшествии от прохожего, который рассказал о том, что у дома 12 по Захарьевской улице была обнаружена 12-летняя девочка, которая с тяжелыми травмами госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Она выпала из окна квартиры на третьем этаже.

Девочка проживает с 52-летним отцом и 42-летней мачехой. Семья благополучная, на учете в не состоит. В квартире нашли предсмертную записку.