Накануне ночью около 02 часов к полицейским поступило сообщение о происшествии от прохожего, который рассказал о том, что у дома 12 по Захарьевской улице была обнаружена 12-летняя девочка, которая с тяжелыми травмами госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Она выпала из окна квартиры на третьем этаже.
Девочка проживает с 52-летним отцом и 42-летней мачехой. Семья благополучная, на учете в не состоит. В квартире нашли предсмертную записку.
Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга
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Опубликовал: Fedorov
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12-летняя девочка выпала из окна в центре Петербурга. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Накануне ночью около 02 часов к полицейским поступило сообщение о происшествии от прохожего, который рассказал о том, что у дома 12 по Захарьевской улице была обнаружена 12-летняя девочка, которая с тяжелыми травмами госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Она выпала из окна квартиры на третьем этаже.
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