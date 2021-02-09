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Питерец.ру » Происшествия » Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга

Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга

0
19
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
12-летняя девочка выпала из окна в центре Петербурга. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне ночью около 02 часов к полицейским поступило сообщение о происшествии от прохожего, который рассказал о том, что у дома 12 по Захарьевской улице была обнаружена 12-летняя девочка, которая с тяжелыми травмами госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Она выпала из окна квартиры на третьем этаже.
Девочка проживает с 52-летним отцом и 42-летней мачехой. Семья благополучная, на учете в не состоит. В квартире нашли предсмертную записку.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район падение с высоты
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