В Петербурге 19-летнего юношу задержали за мошенничество в отношении пенсионерки

15 сентября в полицию Колпинского района обратился гражданин с заявлением о том, что его 72-летняя бабушка, накануне передала 250000 рублей мошенникам. Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. Пожилая женщина передала необходимую сумму курьеру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на улице Галицкой в поселка Славянка, Пушкинского района Петербурга, по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний неработающий гражданин.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.