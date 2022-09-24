В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка

Вчера вечером около 17 часов 25минут возле дома 67 по Комендантскому проспекту 45-летняя автоледи, за рулем автомобиля «Киа-Сид», двигаясь по улице Плесецкой осуществляя правый поворот, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 14-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть по разрешающему сигналу светофора на роликовых коньках, в сопровождении матери.

В результате ДТП, мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.