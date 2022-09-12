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Питерец.ру » Происшествия » Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники дорожной полиции устанавливают детали смертельного ДТП на КАД

Поздним вечером минувшей субботы около 23 часов 35 минут на 74 км КАД (внешнее кольцо) 25-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «ГАЗ-2752», двигаясь со стороны города Кронштадт в сторону поселка Дачное, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в левом ряду автомобиль «МАЗ», используемый для прикрытия дорожных работ, с обозначенными дорожными знаками, с последующим наездом на автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением водителя, 1972 года рождения.
Водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных повреждений скончался на месте.
Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
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