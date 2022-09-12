Поздним вечером минувшей субботы около 23 часов 35 минут на 74 км КАД (внешнее кольцо) 25-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «ГАЗ-2752», двигаясь со стороны города Кронштадт в сторону поселка Дачное, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в левом ряду автомобиль «МАЗ», используемый для прикрытия дорожных работ, с обозначенными дорожными знаками, с последующим наездом на автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением водителя, 1972 года рождения.
Водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных повреждений скончался на месте.
Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.
Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники дорожной полиции устанавливают детали смертельного ДТП на КАД
Поздним вечером минувшей субботы около 23 часов 35 минут на 74 км КАД (внешнее кольцо) 25-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, управляя автомобилем «ГАЗ-2752», двигаясь со стороны города Кронштадт в сторону поселка Дачное, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в левом ряду автомобиль «МАЗ», используемый для прикрытия дорожных работ, с обозначенными дорожными знаками, с последующим наездом на автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением водителя, 1972 года рождения.
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