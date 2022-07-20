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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на КАД женщину сбили сразу три автомобиля

В Ленобласти на КАД женщину сбили сразу три автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливают детали смертельного ДТП

Вчера вечером около 19 часов 10 минут на 25 км автодороги А-118 во Всеволожском районе Ленинградской области женщина-водитель остановилась в крайнем ряду из-за открывшегося во время движения капота, включив аварийную сигнализацию, вышла из своего транспортного средства «Опель Корса».

В этот момент в стоящий автомобиль врезался автомобиль «Мазда 6» под управлением 31-летнего водителя. Автомобиль «Опель Корса» по инерции совершил наезд на женщину. После этого женщина от удара оказалась в среднем ряду. Далее двигавшиеся в попутном направлении по средней полосе автомобили «ВАЗ 21041-30» и «Ниссан Альмера» совершили наезд на потерпевшую.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники устанавливают детали аварии.

Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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