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Питерец.ру » Происшествия » Двое пострадали в авариях в Выборгском районе Ленобласти

Двое пострадали в авариях в Выборгском районе Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Под Выборгом "Сузуки" таранил дерево в кювете, а "Лада" подбила "Мазду"

Вчера вечером около 18 часов в поселке Рощино, Выборгского района Ленинградской области автомобиль "Сузуки" под управлением 61-летнего мужчины съехал в кювет и врезался в дерево. Водителя с травмами увезли в больницу.

Вечером того же дня около 20 часов на 56-м километре дороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" 31-летний мужчина на автомашине "Ладе Ларгус", поворачивая налево, не пропустил "Мазду" 38-летней женщины. В результате столкновения  пострадала 30-летняя пассажирка "Лады".

Причины и обстоятельства произошедших ДТП уточняются.

Источник: 47News
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