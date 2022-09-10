Двое пострадали в авариях в Выборгском районе Ленобласти

Вчера вечером около 18 часов в поселке Рощино, Выборгского района Ленинградской области автомобиль "Сузуки" под управлением 61-летнего мужчины съехал в кювет и врезался в дерево. Водителя с травмами увезли в больницу.

Вечером того же дня около 20 часов на 56-м километре дороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" 31-летний мужчина на автомашине "Ладе Ларгус", поворачивая налево, не пропустил "Мазду" 38-летней женщины. В результате столкновения пострадала 30-летняя пассажирка "Лады".

Причины и обстоятельства произошедших ДТП уточняются.