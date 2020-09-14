В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей

Накануне вечером около 18:20 на 57 км автодороги «Петергоф – Кейкино» автомашина «Лада Ларгус» под управлением 63-летней жительницы Ломоносова вылетела в левый кювет и врезался в дерево. Предположительно, автовладелица не справилась с управлением.

В результате произошедшего ДТП пострадали мальчики 10-ти и 7-ми лет и девочки 2-х и 4-х лет. Травмы получили сама водитель и ее пассажир, неустановленный мужчина. В аварии погибла пассажирка «Лады», 42-летняя женщина, сообщает Управлением ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», погибшая – дочь автовладелицы. Пострадавший мужчина – ее зять, а дети – внуки.