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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей

В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей

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59
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Ломоносовском районе. Еще один взрослый погиб.

Накануне вечером около 18:20 на 57 км автодороги «Петергоф – Кейкино» автомашина «Лада Ларгус» под управлением 63-летней жительницы Ломоносова вылетела в левый кювет и врезался в дерево. Предположительно, автовладелица не справилась с управлением.
В результате произошедшего ДТП пострадали мальчики 10-ти и 7-ми лет и девочки 2-х и 4-х лет. Травмы получили сама водитель и ее пассажир, неустановленный мужчина. В аварии погибла пассажирка «Лады», 42-летняя женщина, сообщает Управлением ГИБДД.
По данному факту проводится проверка.
Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», погибшая – дочь автовладелицы. Пострадавший мужчина – ее зять, а дети – внуки.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП дети
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