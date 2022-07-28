В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся

В минувшее воскресенье к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 36-летней женщины о том, что днем ранее около 21 часа 00 минут, от д. 8 по ул. Вавиловых неизвестный мужчина угнал принадлежащий ей автомобиль «Хендай Акцент», после чего, совершив на нем ДТП на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Энергетиков, похитил из салона мобильный телефон и скрылся.

В минувший понедельник в результате оперативно-розыскных мероприятий возле д. 6 по ул. Буренина по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 26-летний молодой человек.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.