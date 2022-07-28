ента новостей

13:39
Выставка Александра Яковлева «В начале были буквы»
13:35
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро
13:32
Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов
13:21
Выставка Алана Хатагты "Нуар"
12:54
Полицейские задержали автовора, похитевшего автомобили с выставочной площадки на Выборгском шоссе
12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
12:29
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
10:43
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе
10:28
В Ленобласти электрики оставили пенсионеру без 700 тысяч рублей
10:13
В Ленобласти подросток подозревается в изнасиловании 6-летней девочки
09:49
Проблем с турбинами больше не возникнет?
09:27
Выставка «Адмирал с призванием художника»
09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
09:23
Много гостевых бракосочетаний
09:09
Иракские протестующие ворвались в парламент, осуждая выдвижение нового премьера
09:06
Тайвань проводит масштабные военные учения Хань Куан
08:59
Безработица снижается
20:04
В Адмиралтейском районе тушили пожар в подвале дома
20:00
В центре Петрбурга тушили пожар в капитально реконструируемом здании
16:53
Открытие выставки ко Дню ВМФ РФ «Будет Корабелка – будут корабли»
16:49
Неудобства при оплате проезда обернулись для петербуржцев штрафами
15:21
Студенты из Ленобласти стали медалистами всероссийской Универсиады
15:18
В Ленобласти задержали 73-летнего редактора протестной стенгазеты из-за одиночного пикета задержали 73-летнего редактора стенгазеты
11:36
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
10:48
В Петергофе лже-следователь выманил у пенсионерки 2000 евро и 700 долларов
10:34
В Ленобласти пенсионерка поверила в ДТП с родственниками и отдала 80 тысяч рублей
10:23
В Ленобласти грибник нашел два пистолета с глушителями
10:22
Доходы города выросли
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся

В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в краже и угоне автомобиля

В минувшее воскресенье к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 36-летней женщины о том, что днем ранее около 21 часа 00 минут, от д. 8 по ул. Вавиловых неизвестный мужчина угнал принадлежащий ей автомобиль «Хендай Акцент», после чего, совершив на нем ДТП на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Энергетиков, похитил из салона мобильный телефон и скрылся.

В минувший понедельник в результате оперативно-розыскных мероприятий возле д. 6 по ул. Буренина по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 26-летний молодой человек.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район угон кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-06-2022, 16:50
В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля
6-10-2021, 11:10
В Петербурге молодой парень угнал автомобиль «Ока»
16-12-2020, 11:37
В Петербурге мужчина совершил ДТП на угнанном у сожительницы автомобиле
29-11-2021, 17:08
В Петербурге пьяный мужчина угнал дорожный каток
17-06-2022, 15:38
В Ленобласти задержали гражданина, совершившего разбой
7-06-2022, 12:18
В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
76
Сегодня, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
0
83
Сегодня, 09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
0
144
Вчера, 10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
0
144
26-07-2022, 16:43
В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся
Наверх