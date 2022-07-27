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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово дорожный конфликт перерос в стрельбу

В Парголово дорожный конфликт перерос в стрельбу

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Главным аргументом в решении дорожного конфликта в Парголово стал пистолет

Вчера вечером на Заречной улице в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга произошел конфликт между водителями. В результате пассажир автомобиля Форд, 49-летний мужчина (за рулем находилась его супруга), выстрелил в ногу из травматического пистолета другому участнику дорожного конфликта – 28-летнему молодому человеку. 

Прибывший на место происшествия полицейские задержали стрелка и поместили в изолятор временного содержания.

По данным АН «Оперативное прикрытие», хулиган был ранее дважды судим, под административным надзором в настоящее время не состоит. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район стрельба травматика
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