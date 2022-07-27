В Парголово дорожный конфликт перерос в стрельбу

Вчера вечером на Заречной улице в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга произошел конфликт между водителями. В результате пассажир автомобиля Форд, 49-летний мужчина (за рулем находилась его супруга), выстрелил в ногу из травматического пистолета другому участнику дорожного конфликта – 28-летнему молодому человеку.

Прибывший на место происшествия полицейские задержали стрелка и поместили в изолятор временного содержания.

По данным АН «Оперативное прикрытие», хулиган был ранее дважды судим, под административным надзором в настоящее время не состоит.