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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной

В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
В Невском районе Петербурга конфликт между водителями на проспекте Большевиков закончился поножовщиной

Вчера в Невском районе Петербурга, на территории АЗС, расположенной по адресу: проспект Большевиков, дом 49/2, между водителями двух иномарок произошел конфликт, который завершился поножовщиной. Один из участников конфликта нанес ножевое ранение своему оппоненту.

Работники автозаправочной станции вызвали на место происшествия экстренные службы. Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний гражданин Таджикистана, находящийся на территории России нелегально. Иностранец задержан и доставлен в отделение полиции. Подозреваемый также является подследственным по другому уголовному делу по части 5 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Источник: NewsNW.ru
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