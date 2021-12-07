В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной

Вчера в Невском районе Петербурга, на территории АЗС, расположенной по адресу: проспект Большевиков, дом 49/2, между водителями двух иномарок произошел конфликт, который завершился поножовщиной. Один из участников конфликта нанес ножевое ранение своему оппоненту.

Работники автозаправочной станции вызвали на место происшествия экстренные службы. Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний гражданин Таджикистана, находящийся на территории России нелегально. Иностранец задержан и доставлен в отделение полиции. Подозреваемый также является подследственным по другому уголовному делу по части 5 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).