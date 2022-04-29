В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

Вчера около 12 часов 43 минуты к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что на повороте на Рябовское шоссе с улицы Коммуны неустановленный мужчина, проезжавший мимо на автомашине «Мини Купер» желтого цвета, в результате дорожного конфликта выстрелил в автомобиль заявителя «Тойота Марк2» из травматического пистолета, и скрылся с места происшествия.

Автомобиль получил повреждение бампера. Сотрудниками полиции ведется розыск стрелявшего. Устанавливаются все детали происшествия.