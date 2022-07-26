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Питерец.ру » Происшествия » В подсобном помещении Павловского дворца тушили пожар

В подсобном помещении Павловского дворца тушили пожар

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
Спасатели ликвидировали пожар в Пушкинском районе

Сегодня вечером около 16 часов 40 минут на пульт дежурного МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, улица Садовая, дом 20, литер А. В подсобном помещении Павловского дворца, происходило горение обстановки на площади 2 квадратных метра. Проводилась эвакуация посетителей дворца. В 17 часов 07 минут пожар был полностью ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и восемнадцать человек личного состава.

Возможно, дворец будет закрыт для посетителей и завтра до выяснения обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МЧС
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