В подсобном помещении Павловского дворца тушили пожар

Сегодня вечером около 16 часов 40 минут на пульт дежурного МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, улица Садовая, дом 20, литер А. В подсобном помещении Павловского дворца, происходило горение обстановки на площади 2 квадратных метра. Проводилась эвакуация посетителей дворца. В 17 часов 07 минут пожар был полностью ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и восемнадцать человек личного состава.

Возможно, дворец будет закрыт для посетителей и завтра до выяснения обстоятельства происшествия.