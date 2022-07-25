В Петербурге тушили пожар в здании бывшего Водоканалстроя

Сегодня в 13 часов 06 минут на пульт дежурного ГУ МЧС по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Днепропетровская, д. 14. Огонь вспыхнул в трёхэтажном неэксплуатируемом здании на территории бывшего "Водоканалстрой". горела обстановка на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В 17 часов 57 минут пожар удалось ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.