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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге тушили пожар в здании бывшего Водоканалстроя

В Петербурге тушили пожар в здании бывшего Водоканалстроя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
В Петербурге тушили пожар в здании бывшего Водоканалстроя на площади 400 квадратных метров

Сегодня в 13 часов 06 минут на пульт дежурного ГУ МЧС по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Днепропетровская, д. 14. Огонь вспыхнул в трёхэтажном неэксплуатируемом здании на территории бывшего "Водоканалстрой". горела обстановка на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В 17 часов 57 минут пожар удалось ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Источник: ГУ МЧС
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