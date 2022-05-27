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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, который похитил мошенническим путем имущество умершего

В Петербурге задержали мужчину, который похитил мошенническим путем имущество умершего

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Задержан гражданин, похитивший мошенническим путем имущество умершего

В августе 2021 года к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что неустановленное лицо проникло в одну из квартир дома №194 по Московскому проспекту, где совершило хищение имущества гражданина, скончавшегося 7 июля 2021 года.

Общая сумма ущерба тогда составила 250 тысяч рублей. 17.08.2021 было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В дальнейшем в ходе предварительного следствия было установлено, что у умершего также имелся автомобиль «Mercedes-Benz GLS 350d» стоимостью 1 миллион рублей, который тоже был похищен. По данному факту в отношении неустановленного лица 11.04.2022 было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

26 мая в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка установили и задержали 33-летнего гражданина, который путем обмана приобрел право собственности на пропавший автомобиль «Mercedes-Benz GLS 350d», предоставив в регистрационные органы поддельный договор купли-продажи.

Похищенный автомобиль изъят. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к другим эпизодам подобной преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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