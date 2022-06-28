В Петерурге задержали мужчину, повредившего фонари освещения Львиного моста

Вчера днем около 12 часов 26 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 00 часов 15 минут по адресу набережная канала Грибоедова дом № 99 гражданин путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Ущерб составил 52 тысячи рублей.

За совершение данного преступления задержан 31-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).