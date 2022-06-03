В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП

Вечером минувшей среды около 16 часов 24 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение от 20-летнего местного жителя о том, что около 16 часов 00 минут в поселке Комарово, на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Связи он обнаружил ранее угнанный у него каршеринговый автомобиль «Ниссан Кашкай». Об угоне мужчина в полицию не сообщал.

В ходе проведения проверки по сообщению сотрудники полиции установили, что потерпевший в 14 часов на арендованной иномарке прибыл по адресу: поселок Репино улица Песочная дом 23 и оставил автомобиль с работающим двигателем, после чего 21-летний ранее неоднократно судимый за кражи мужчина без его ведома взял данный автомобиль и поехал в магазин. По пути он не справился с управлением и совершил на нем ДТП - врезался в дерево.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.