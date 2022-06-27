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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти дачник принес в отдел полиции гранату

В Ленобласти дачник принес в отдел полиции гранату

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленинградской области взрывотехники Росгвардии забрали гранату из пункта полиции под Тосно

Вчера вечером около 16 часов 00 минут в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из 125 пункта полиции поступила информация о том, что житель посёлка Ульяновка, Тосненского района Ленинградской области обнаружил у себя на участке предмет, похожий на гранату, и самостоятельно принёс его в полицию.

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прибывшие взрывотехники ОМОН "Бастион" осмотрели находку и установили, что это наступательная ручная граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны в состоянии коррозии.

Гранату вывезли на полигон для уничтожения, а гражданину объяснили, что обнаруженный боеприпас не стоило самостоятельно перемещать и приносить территориальный отдел полиции, необходимо было обозначить место обнаружения предмета, сообщить о находке правоохранительные органы и дождаться прибытия специалистов.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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