В Петербурге задержаны участники конфликта в коммуналке

Вчера вечером около 16 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение об инциденте в коммунальной квартире дома №6 по улице 6-ая Красноармейская. На место оперативно прибыл наряд полиции.

Установлено, что в одной из комнат, снимаемой поднаем, четверо мужчин распивали спиртные напитки. Проживающая в соседней комнате девушка сделала замечание мужчинам из-за громкого шума. Возникла конфликтная ситуация.

Девушка вызвала двоих знакомых, которые, войдя в комнату к отдыхающим, нанесли им побои, применили слезоточивый газ, а также травматический пистолет. После этого девушка со своими знакомыми скрылась с места происшествия.

В результате инцидента один из мужчин получил травматическое ранение груди и был госпитализирован в больницу. Медицинская помощь также потребовалась троим его собутыльникам, которые после оказания помощи в удовлетворительном состоянии были отпущены домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали участников второй стороны конфликта. В отдел полиции доставлены двое мужчин, 35 и 36 лет. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.