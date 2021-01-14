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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино задержаны участники конфликта со стрельбой

В Купчино задержаны участники конфликта со стрельбой

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Задержаны участники конфликта со стрельбой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

В минувший вторник к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места, возникшего у дома 104 по улице  Будапештской.  В ходе инцидента на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. Полицейскими было установлено, что в результате завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из  пистолета в воздух, при этом ударив своего оппонента несколько раз рукояткой пистолета по голове и плечам.  После этого оба нападавших с места происшествия скрылись.

Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в медучреждение, о чем позже в полицию поступила телефонограмма. 

Вечером того же дня у дома 48 по улице Малой Балканской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин - родственников, 23 и 47 лет, проживающих в том же доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район стрельба хулиганство
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