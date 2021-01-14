В Купчино задержаны участники конфликта со стрельбой

В минувший вторник к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места, возникшего у дома 104 по улице Будапештской. В ходе инцидента на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. Полицейскими было установлено, что в результате завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из пистолета в воздух, при этом ударив своего оппонента несколько раз рукояткой пистолета по голове и плечам. После этого оба нападавших с места происшествия скрылись.

Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в медучреждение, о чем позже в полицию поступила телефонограмма.

Вечером того же дня у дома 48 по улице Малой Балканской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин - родственников, 23 и 47 лет, проживающих в том же доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.



