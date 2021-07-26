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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа

В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
В Приморском районе девушка после удара ножом в спину выпрыгнула с 15 этажа

Ночью минувшего воскресенья, около 03 часов к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщениео том, что на Глухарской улице из квартиры дома 27/1 девушка выпрыгнула из окна.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 32-летняя женщина проживающая по указанному адресу, скончалась, выпав с 15 этажа, на ее спине обнаружено ножевое ранение.

В квартире после вскрытия дверей, нашли 35-летнего сожителя погибшей, снимающего эту квартиру, который ударил себя ножом, пытаясь свести счеты с жизнью. Мужчина со множественными ранами в паховой области и предплечий госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство)

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район ножевое ранение падение с высоты убийство
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