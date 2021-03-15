В Петербурге девушка выжила после падения с 4 этажа

Вчера вечером около 17:30 в детскую городскую больницу № 2 госпитализирована 17-летняя школьница после падения с высоты в тяжелом состоянии.

Молодая девушка, ученица 10 класса одной из школ находилась в гостях у своего знакомого в доме 44 на Гранитной улице, где они совместно распивали спиртные напитки. На фоне внезапно возникшего конфликта приятеля со своей матерью девушка вышла на балкон и выпрыгнула с 4-го этажа.

Установлено, что девушка проживает с отцом-инвалидом 3-й группы на Казанской улице в Красногвардейском районе. Ее мать умерла 8 марта прошлого года. Потерпевшая состоит на учете в ПДН и на наркологическом учете.