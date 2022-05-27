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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мигрант пять раз ударил ножом подростка

В Ленобласти мигрант пять раз ударил ножом подростка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Мигрант из Таджикистана из ревности пять раз ударил ножом подростка в Красном Бору

Вчера утром около 08 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 19-летняя жительница поселка Красный Бор. Девушка рассказала стражам порядка о том, что ее бывший муж ударил ножом несовершеннолетнего в подъезде пятиэтажки на улице Комсомольской в Красном Бору.

По предварительным данным, 23-летний гражданин Таджикистана приревновал бывшую супругу к 17-летнему петербуржцу и во время ссоры пять раз ударил соперника ножом в живот. Юношу с травмами доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, пациент помещен в реанимацию.

Следственным отделом СК Тосно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Предполагаемого агрессора разыскивают полицейские. Известно, что мигрант приехал в Россию в августе 2018 года, а в октябре привлекался к ответственности за кражу. Его временная регистрация истекла в марте этого года.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ножевое ранение
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