В Ленобласти мигрант пять раз ударил ножом подростка

Вчера утром около 08 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 19-летняя жительница поселка Красный Бор. Девушка рассказала стражам порядка о том, что ее бывший муж ударил ножом несовершеннолетнего в подъезде пятиэтажки на улице Комсомольской в Красном Бору.

По предварительным данным, 23-летний гражданин Таджикистана приревновал бывшую супругу к 17-летнему петербуржцу и во время ссоры пять раз ударил соперника ножом в живот. Юношу с травмами доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, пациент помещен в реанимацию.

Следственным отделом СК Тосно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Предполагаемого агрессора разыскивают полицейские. Известно, что мигрант приехал в Россию в августе 2018 года, а в октябре привлекался к ответственности за кражу. Его временная регистрация истекла в марте этого года.