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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей

В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей

0
23
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
Аферисты похитили крупную сумму у пожилого жителя города Сертолово Всеволожского района Ленобласти

Накануне, около 12 часов к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области обратился 65-летний пенсионер из города  Сертолово. Мужчина рассказал, что в течении трех дней на сотовый телефон названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Звонившие утверждали, что со счета пенсионера якобы пытаются похитить денежные средства.

В итоге мошенникам удалось убедить пенсионера совершить серию транзакций в их пользу. Он снял со счета в отделении Сбера около 640 тысяч рублей и через банкомат перевел на указанные номера мобильных телефонов.

Полицейские выясняет обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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