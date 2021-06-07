В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей

Накануне, около 12 часов к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области обратился 65-летний пенсионер из города Сертолово. Мужчина рассказал, что в течении трех дней на сотовый телефон названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Звонившие утверждали, что со счета пенсионера якобы пытаются похитить денежные средства.

В итоге мошенникам удалось убедить пенсионера совершить серию транзакций в их пользу. Он снял со счета в отделении Сбера около 640 тысяч рублей и через банкомат перевел на указанные номера мобильных телефонов.

Полицейские выясняет обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.