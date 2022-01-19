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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности

В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности

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Опубликовал: Anton78
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Уголовный розыск раскрыл «заказное» убийство 11-летней давности

Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга раскрыли «глухое» убийство, совершенное в конце сентября 2010 года в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как оказалось, преступление было совершено по найму.

30 сентября 2010 года в придорожной  канаве у проселочной дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, был обнаружен труп неизвестного мужчины со следами удушения. По факту убийства возбудили уголовное дело. Спустя несколько дней личность потерпевшего установили – без вести пропавший 50-летний житель города Отрадное Кировского района Ленобласти. Об исчезновении в милицию заявила 47-летняя супруга. По факту убийства был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. Однако раскрыть преступление сразу не удалось.

Спустя 11 лет, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, сотрудники уголовного розыска, используя в том числе и технические возможности полиции, установили предполагаемых виновников гибели мужчины.

По данным полиции, за год до трагедии у супруги потерпевшего возникли отношения с 46-летним жителем города Волосово Ленобласти. В какой-то момент они решили избавиться от супруга, а его имущество, две квартиры в городе Отрадное, присвоить себе. С этой целью злоумышленники наняли своего общего знакомого, 50-летнего жителя деревни Веллигонты Ломоносовского района Ленобласти. За убийство заказчики обещали заплатить 300 тысяч рублей с денег, вырученных от продажи имущества потерпевшего. Исполнитель согласился. Тогда супруга познакомила его со своим мужем в качестве помощника в ремонте одной из квартир. Почти за месяц общения исполнитель вошел в доверие к потерпевшему. Для конспирации злоумышленник общался с новым знакомым по специально приобретенному для этого сотовому телефону.

28 сентября 2010 года потерпевший вызвал помощника для установки счетчиков на воду. После работы злоумышленник пригласил потерпевшего к себе в гости. Приехав на место, исполнитель заманил жертву в гараж, набросился на него сзади и задушил удавкой. Тело погибшего он погрузил в автомобиль жены и выбросил в канаву на проселочной дороге.

После того, как тело погибшего было обнаружено, его супруга вступила в наследство по завещанию, которое муж составил за месяц до смерти и продала обе квартиры. При этом у оперативников есть серьезные сомнения в подлинности завещания. Эта информация в настоящее время проверяется.

Задержать сотрудники уголовного розыска смогли только исполнителя убийства. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Оба заказчика скончались задолго до этого: женщина в 2018 году от сахарного диабета, а ее подельник в 2019 году от рака кишечника.

Источник: ГУ МВД
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