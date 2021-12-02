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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейскими раскрыто многомиллионное хищение денег со счетов граждан

В Петербурге полицейскими раскрыто многомиллионное хищение денег со счетов граждан

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Полицейские Петербурга раскрыли многомиллионное хищение денег со счетов граждан

«Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 27-летний житель Новосибирска. Он подозревается в серии хищений денежных средств с банковских счетов в крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник незаметно установил на потолке в одном из торговых центров Северной столицы скрытую камеру. Она была направлена на клавиатуру находящегося в помещении банкомата, могла фиксировать вводимые клиентами пин-коды и передавать их по мобильной связи в Интернет. В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги со счетов.

Как полагают следователи, в течение двух месяцев потерпевшими стали более 100 граждан. Сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей. Похищенные средства переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту.

Один из организаторов криминальной схемы был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Новосибирска после прибытия из Санкт-Петербурга. У него изъяли ноутбук и средства связи.

Следователем Следственного управления УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими устанавливаются все эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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