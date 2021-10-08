В Ленобласти дорожная полиция провела профилактический рейд

Профилактическое мероприятие было проведено на одной из самых аварийноопасных магистралей региона – Мурманском шоссе. Наряды ДПС дежурили на отрезке этой трассы в Волховском районе Ленобласти. За несколько часов работы полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на полосу встречного движения.

Как показывает практика, на загородных трассах в условиях повышенного скоростного режима, авария в результате выезда на встречную полосу – 90%-я гарантия смертельного исхода.

С начала 2021 года на Мурманском шоссе в результате дорожных аварий уже погибло 22 человека, в том числе 5 детей.

В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ за данный вид правонарушения предусмотрено наказание вплоть до лишения права управления транспортным средством.