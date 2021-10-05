В Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактические рейды

Данные профилактические меры были приняты в связи с тем, что, как правило, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом совершены при значительном превышении скоростного режима. Это показал и разбор ДТП, которое произошло 28 сентября в Волховском районе Ленинградской области, в котором погибли двое несовершеннолетних детей.

В ходе профилактического рейда 2 экипажа ДПС, периодически меняя местонахождение, с помощью специальных приборов «Бинар» осуществляли контроль скоростного режима на основных магистралях Ленобласти. Только автомобилистов, превысивших скорость более чем на 40 км/ч попалось около 140 человек.

В целом же число нарушителей скоростного режима превысило три сотни. Трое автовладельцев отличились особенно: повторно попались на превышении скорости на 60 км/ч. За это им грозит лишение права управления сроком до 1 года.

Антирекорд за время рейда установил генеральный директор питерской компании «спешивший» на автомобиле «Порше Каен» по трассе «Скандинавия» со скоростью 170 км/ч.

Подобные рейды дорожная полиция Петербурга будет проводить на постоянной основе. Главная цель- снижение травматизма и смертности на дорогах.