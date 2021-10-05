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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали дети

В Ленобласти в ДТП пострадали дети

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Опубликовал: Anton78
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В лобовом столкновении автобуса с "Ладой Ларгус" медиков в Сланцах пострадали дети

Накануне днем, около 16 часов в экстренные службы поступило сообщение о ДТП в Сланцах. В результате лобового столкновения автобуса № 4 маршрута "Автостанция — площадь Ленина" и "Лады Ларгус" получили травмы четыре человека.

По предварительным данным, спасатели деблокировали из отечественной легковушки двух работников скорой помощи — 69-летнего водителя и 51-летнюю медсестру. Их госпитализировали. Помощь медиков также понадобилась двум детям, находившимся в автобусе: ушибы получили 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Все пострадавшие — жители города Сланцы.

По информации 47news, за рулем автобуса находился 59-летний местный житель. В отношении него составлен административный протокол по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью. Шофёр был трезв. 

Ранее 47news писал о том, что добираться до своих остановок пассажирам автобуса пришлось на следующем.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район ДТП
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