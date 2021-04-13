Payeer

ента новостей

14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
11:16
В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки
11:05
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
10:56
В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
10:00
Что с коллективным иммунитетом?
09:20
Лидерство в малом бизнесе
19:36
Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий
19:28
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
14:26
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
11:27
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
11:08
В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка
10:56
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
10:52
В Петербурге ликвидировано подпольное игорное заведение
10:41
В Невском лесопарке обнаружен труп мужчины
00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
21:24
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей
00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10:43
Помогают родителям
10:20
Сколько свободно ковидных коек?
01:40
Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги
14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка

В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка

0
105
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются причины пожара в Выборгском районе Ленобласти, в результате которого погибла 4-х летняя девочка

Накануне вечером в восьмом часу в экстренные службы поступило сообщение о том, что в садоводстве "Дружба" горит одноэтажный деревянный дом. Прибывшие спасатели нашли и вынесли из дома четырёхлетнюю девочку и её 27-летнюю мать. Ребёнок был в саже, но не обгоревший. До прибытия медиков девочке делалось искусственное дыхание. Но несмотря на все усилия, на пути в больницу в карете скорой она скончалась. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Матери была оказана медицинская помощь, после чего её отпустили домой.   

По данным полицейских, мать ребёнка - гражданка Украины, живёт в Выборге. Данные отца устанавливаются.

Как рассказали 47news сотрудники полиции, предположительной причиной пожара могла стать неисправность обогревателя. Как сообщили 47news в ГУ МЧС по Ленобласти пожар произошёл в комнате площадью 20 квадратных метров, горела обстановка на площади 15 квадратов.

Следственным отделом СК по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО пожар
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-01-2021, 10:32
В Токсово после пожара нашли обгоревший труп мужчины
22-03-2021, 10:51
В Ленобласти глыба снега с крыши упала на 17-летнюю девушку
4-08-2013, 16:08
Ночной пожар в коммуналке унёс человеческую жизнь
12-08-2020, 13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
27-07-2018, 09:26
В Невском районе на пожаре погибли два человека
10-04-2017, 12:15
В Ленобласти в огне погибли двое человек

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
106
Вчера, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
175
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
162
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх