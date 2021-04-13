В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка

Накануне вечером в восьмом часу в экстренные службы поступило сообщение о том, что в садоводстве "Дружба" горит одноэтажный деревянный дом. Прибывшие спасатели нашли и вынесли из дома четырёхлетнюю девочку и её 27-летнюю мать. Ребёнок был в саже, но не обгоревший. До прибытия медиков девочке делалось искусственное дыхание. Но несмотря на все усилия, на пути в больницу в карете скорой она скончалась. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. Матери была оказана медицинская помощь, после чего её отпустили домой.

По данным полицейских, мать ребёнка - гражданка Украины, живёт в Выборге. Данные отца устанавливаются.

Как рассказали 47news сотрудники полиции, предположительной причиной пожара могла стать неисправность обогревателя. Как сообщили 47news в ГУ МЧС по Ленобласти пожар произошёл в комнате площадью 20 квадратных метров, горела обстановка на площади 15 квадратов.

Следственным отделом СК по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".