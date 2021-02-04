На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

Накануне днем около 15:45 на 545-м километре трассы "Зеленогорск − Приморск − Выборг" 62-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии смертельные травмы получила пожилая пассажирка 1949 года рождения. Кроме того, пострадали еще четыре пассажира. Они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель маршрутного автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ.