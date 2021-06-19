Payeer

ента новостей

15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
11:38
СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета
10:54
Байден оказался совсем не таким
10:33
В электричках проверяют маски
09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»
20:38
В связи с разводкой моста через Свирь перекроют трассу Р-21 «Кола»
13:17
Фестиваль «Жизнь без границ»
11:54
В Колпино «вирусологи» обокрали пенсионерку на 1,6 миллиона рублей
11:49
В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро
11:10
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:59
Роскомнадзор ввел новые ограничения
10:00
Как относиться к уничтожению санкционных продуктов
09:13
Почему в Ленобласти стало много змей?
20:01
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки
19:59
Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода
13:00
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД полностью перекроют движение
12:11
В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме
11:56
В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна
09:42
Врачи обеспокоены
08:34
Как прошли переговоры с Байденом?
08:00
Масочный режим стал формальностью
20:42
В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов
20:40
Чтения со смыслом «Contione – встреча»
14:46
В Филармонии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
12:32
В Пулково прошли ветеринарный контроль 150 пчелиных маток
12:29
В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»
12:27
«Гаражная амнистия» за 8 шагов: Росреестр разработал методические рекомендации для граждан
12:22
Международная научно-практическая конференция в Историческом парке
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали торговцев ковидными справками

В Петербурге задержали торговцев ковидными справками

0
41
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полиция провела операцию по выявлению фактов продажи фальшивых ковидных справок.

17 и 18 июня в Петербурге полицейские реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь, связанными с короновирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано 5 фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города. 
Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через сеть Интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку.
Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок:  сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000-2500 рублей.
К примеру, в Калининском районе оперативники задержали автолавку – иномарку, в багажнике которой находились разнообразные бланки медицинских документов и печати  медучреждений. Водитель, он же торговец подделками, признался в причастности к нелегальному бизнесу.
Кроме того, полицейские задержали с поличным троих курьеров.
В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-12-2020, 16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
9-12-2020, 11:22
Продавали поддельные справки
18-02-2021, 10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды
24-11-2020, 14:13
В Петербурге общественники зафиксировали увеличение количества организаций, торгующих поддельными медицинскими справками об отсутствии Covid-19
2-04-2021, 11:38
В Ледовом дворце расположится пункт вакцинации
13-05-2020, 16:05
В Петербурге задержали сбытчика фальшивых денег

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
276
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
354
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
384
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
526
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
Наверх