В Петербурге задержали торговцев ковидными справками

17 и 18 июня в Петербурге полицейские реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь, связанными с короновирусной инфекцией. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано 5 фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города.

Как правило, заказ фальшивок осуществлялся через сеть Интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку.

Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000-2500 рублей.

К примеру, в Калининском районе оперативники задержали автолавку – иномарку, в багажнике которой находились разнообразные бланки медицинских документов и печати медучреждений. Водитель, он же торговец подделками, признался в причастности к нелегальному бизнесу.

Кроме того, полицейские задержали с поличным троих курьеров.

В рамках проведения проверки все изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение.