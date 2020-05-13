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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали сбытчика фальшивых денег

В Петербурге задержали сбытчика фальшивых денег

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Поддельные купюры петербуржец приобретал в интернет-магазине в даркнете и тратил их на оплату ресторанов и продуктов в магазинах.

Накануне вечером, около 20:00 оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России и следователями УМВД России по Центральному району провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых у дома 35 Б на Большом проспекте Петроградской стороны задержан 28-летний петербуржец, работающий инженером по разработке строительных проектов в коммерческой фирме.

Полицейские установили, что подозреваемый приобрел через сеть «Интернет» в теневом пространстве не менее пяти поддельных денежных билетов ЦБ РФ, номиналом 5 тысяч рублей. Выяснилось, что подделки злоумышленник сбыл продавцам в ресторанах, кофейне и продуктовых магазинах при расчете за покупки в Центральном, Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.

Проведено четыре обыска в жилищах подозреваемого и лиц, возможно осведомленных о его противоправной деятельности, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы, имеющие интерес для следствия.

Следователем СУ УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег)

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и соучастники преступления.

Источник: ГУ МВД
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