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Питерец.ру » Общество » Продавали поддельные справки

Продавали поддельные справки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
В Петербурге стали блокировать сайты, продающие справки об отсутствии covid-19

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появились организации, осуществляющие продажу поддельных справок об отсутствии коронавируса. Людям предлагали приобрести такую справку по цене от 1500 до 3000 рублей. Причем делалось это через интернет.

Представители ОНФ стали бороться с этим негативным явлением. В результате многие сайты были заблокированы. Активисты даже обратились в Генпрокуратуру. Конечно, торговля справками противозаконна. К тому же, по мнению руководства ОНФ, это еще и аморально. Кто-то решил воспользоваться столь сложной ситуацией, чтобы извлечь прибыль для себя, наживаясь на простых гражданах.

Посмотрим, какие меры будут здесь приняты. В настоящий момент заблокировано больше половины сайтов, торгующих эти справками. Надеемся, что будут заблокированы и остальные, а виновных привлекут к ответственности.

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