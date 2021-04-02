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Питерец.ру » Общество » В Ледовом дворце расположится пункт вакцинации

В Ледовом дворце расположится пункт вакцинации

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ледовом дворце появится пункт вакцинации - на время матчей

Петербургские власти намерены в ближайшем будущем открыть новый пункт вакцинации от коронавируса, который расположится на территории Ледового лворца и будет функционировать во время проведения массовых мероприятий. Об этом говорится в последнем официальном отчете межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что аналогичный прививочный пункт действует во время матчей на стадионе "Газпром-арена".

Всего на сегодняшний день в Петербурге работают 133 пункта, в которых можно получить инъекцию отечественной вакцины от коронавируса. Пока привились от инфекции 384 тысячи жителей мегаполиса, из которых 284 тысячи полностью прошли цикл двухэтапной вакцинации.

Источник: ЗакС.Ру
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